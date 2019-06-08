РИАМО - 8 июн. Жителей столицы предупредили о сильнейшей жаре 9 июня и призвали избегать перегрева на солнце, пить больше воды, быть внимательными и осторожными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 9 июня в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса», — говорится в сообщении.

Горожанам рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. Москвичей призвали быть внимательными и осторожными.

Ранее синоптики объявили в Московском регионе на 9 июня «оранжевый» уровень опасности погоды из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.

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