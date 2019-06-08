РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июн. В субботу днем фура столкнулась с иномаркой в поселке Мирный подмосковных Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец.

«На Новорязанском шоссе в поселке Мирный в сторону области столкнулись фура и инормарка. У иномарки от удара оторвался бампер», - сказал очевидец.

Он добавил, что виновником аварии является водитель легкового автомобиля. Он перестраивался в другую полосу и не уступил дорогу фуре.

По словам очевидца, в результате аварии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД еще не прибыли на место.

Пробок на дороге из-за ДТП не зафиксировали.