РИАМО – 8 июн. Бари Алибасов-младший рассказал, что медики смогли справиться с ожогом дыхательных путей у его отца, но продюсер по-прежнему остается в медикаментозном сне, сообщает РИА Новости.

«Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Опасность в том, что если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все. Очень тяжело справиться с этим», – сказал сын Алибасова.

Алибасов дышит самостоятельно, добавил сын продюсера и выразил надежду, что проблемы с кишечником удастся решить в течение суток.

«Я думаю, что до понедельника будет понятно, пойдет он на поправку или нужно принимать какие-то радикальные меры», – заключил Алибасов-младший.

Четвертого июня Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с сильнейшим ожогом пищевода. Состояние артиста оценивали как тяжелое.

Семья продюсера собирается подавать в суд на производителя чистящего средства «Крот», так как упаковка очень похожа на питьевой йогурт, из-за чего и мог пострадать артист. У средства нет резкого запаха – бензина или ацетона, благодаря которому можно понять, что жидкость является химическим средством.