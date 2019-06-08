РИАМО - 8 июн. В День России 12 июня на фестивале «Времена и Эпохи» москвичей и гостей столицы ждут показательные выступления русских витязей, реконструкции сражений и княжеский пир, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Двенадцатого июня гостей ждут показательные выступления русских витязей и римских легионеров, реконструкции сражений, княжеский пир, восточные танцы, спектакли по мотивам старинных историй и, конечно, главное событие фестиваля – турнир святого Георгия», – говорится в сообщении.

Самым масштабным событием станет пятый Международный турнир святого Георгия в музее-заповеднике «Коломенское». Он откроется в День России и продлится до завершения фестиваля (16 июня). Посетителей ждет эффектное зрелище – поединки конных и пеших рыцарей, а также концерты средневековой музыки. В турнире примут участие 12 рыцарей из Англии, Франции, Австралии, Канады, Белоруссии и России.

На Тверском бульваре в День России пройдут еще два специальных представления. На площадке «Русско-турецкая война» у дома 28 будет реконструирован один из эпизодов штурма Шипки, при котором русские войска одержали героическую победу.

Восточная тема продолжится на площадке «Шелковый путь. От Руси до халифатов» у дома 2 по Тверскому бульвару. Здесь пройдет театрализованная экскурсия, в основу которой легли записки арабского путешественника Ахмада ибн Фадлана.

Сразу три театрализованных представления покажут на площадке «Купеческий путь. Древняя Русь». На Страстном бульваре, 9, находится походный лагерь древнерусского купца, где можно послушать истории о том, как в старину вели торговлю, научиться бою на мечах, чтобы отразить «нападение грабителей», освоить секреты изготовления оружия, а также поучаствовать в играх и забавах. В День России здесь пройдет показательное выступление «Рагнарек», «Побиение идолов Владимиром» и «Призвание варягов».

Древней Руси посвящена площадка «Ремесленный посад» на Никитском бульваре. В воссозданном пригороде русского города IX-XII веков с избами, амбаром, часовней в дни фестиваля работают мастера кузнечного и кожевенного дерева, резчики по камню и по дереву. В День России в посаде устроят княжеский пир, а гости смогут принять участие в соревновании по приготовлению самого вкусного блюда.

Тех, кто больше интересуется совсем давними временами, не оставит равнодушными площадка «Рим. Гарнизоны Крыма» на Покровском бульваре у домов 4 и 8. Здесь специально в День России проведут смотр сводной вексилляции – особой части легиона, выделенной для участия в боевых действиях, пока остальные воины заняты выполнением других задач.

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