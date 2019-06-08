РИАМО – 8 июн. Корреспонденту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову официально предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств, сообщает РИА Новости.

«Полиция предъявила корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову обвинение в покушении на сбыт наркотиков», – сообщил адвокат Павел Чиков, опубликовавший фото соответствующего постановления полиции.

Как говорится в постановлении следователя, журналист «совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Обвинение предъявлено по части 3 статьи 30, пункту «г» и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Данная статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы.

В официальном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова утверждается, что Голунов невиновен и его преследуют из-за журналистской деятельности.

Сам Голунов и его защита уверены, что дело было сфабриковано.