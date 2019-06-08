РИАМО - 8 июн. В ходе работы ПМЭФ-2019 зампред правительства Московской области Вадим Хромов подписал соглашения о реализации двух масштабных инвестиционных проектов на территории Сергиево-Посадского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

В рамках подписанного документа с генеральным директором ООО «Лиситея» Александром Кузьминым планируется возвести производственный комплекс по изготовлению ортопедических матрасов, спальных систем и аксессуаров для сна.

«Соглашение предусматривает предоставление в аренду компании земельного участка без проведения торгов. Новое предприятие создаст в Сергиевом Посаде 270 рабочих мест, а сумма инвестиций в проект превысит 240 миллионов рублей», – отметил Хромов.

Второе соглашение заключено с ООО «МЕТТОЙЛ», которое планирует реализовать проект по возведению завода по производству внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли.

Как уточнил представитель компании Александр Федотов, сейчас в организации работает около 120 человек, но в планах увеличить количество сотрудников более чем на 100 человек.

«В планах – расширение и строительство собственного завода. По этой причине мы подписали соглашение о получении участка в индустриальном парке, чтобы построить завод, не уходя из региона. Правительство Московской области помогло. Все процедуры были оперативно проведены, меньше чем за год», – подчеркнул Федотов.

По его словам, оборудование для нефтегазовых скважин является довольно специфической продукцией.

«Мы воспитали за 3,5 года достаточно хороших специалистов, поэтому нам не хочется переходить в другой индустриальный регион. Мы остаемся в Сергиево-Посадском округе», – заключил Федотов.

В нынешнем году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. В работе форума участвуют делегации иностранных государств, страной-гостем ПМЭФ-2019 стал Китай. Деловая программа включает бизнес-диалоги, сессию Мирового энергетического совета и Валдайского клуба, выставку-презентацию инвестиционного потенциала регионов РФ SPIEF Investment & Business Expo и другие мероприятия. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области.