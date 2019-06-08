РИАМО - 8 июн. Увеличение числа отдыхающих и дачников в Московской области может привести к возникновению природных пожаров, на территории региона в субботу преобладает средний класс пожарной опасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Прогнозируется вероятность возникновения очагов природных пожаров на всей территории Московской области в условиях увеличения потока миграции городского населения в рекреационные зоны и на садово-дачные участки, не соблюдения правил пожарной безопасности», – сообщается на сайте.

Также пожары могут произойти на природных территориях из-за пала сухой травы.

Остается высокая вероятность возникновения природных пожаров в зоне торфяных месторождений в Егорьевском, Орехово-Зуевском, Шатурском, Сергиево-Посадском городских округах. Такая вероятность существует из-за несоблюдения правил пожарной безопасности, пала растительности, высоких температур воздуха.

В субботу на территории Московской области преобладает III класс (средний) пожарной опасности, IV класс (высокая опасность) – на территории городских округов Егорьевск, Клин, Павловский Посад, Серпухов, Шатура, Волоколамск, Домодедово, Кашира, Можайск.

9 июня в Подмосковье прогнозируется преобладание III класса пожарной опасности. IV класс – на территории городских округов Егорьевск, Коломна, Павловский Посад, Серпухов, Шатура, Домодедово, Кашира, Можайск.

Как ранее сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов, с начала пожароопасного периода в регионе проведено почти 140 тысяч подворовых обходов, встреч с жителями и других мероприятий по профилактике природных пожаров, данная работа в регионе была усилена.

Специалисты ежедневно патрулируют лес, проводят обходы и встречи с населением. Они рассказывают о недопущении пала травы и разведения огня в не предназначенных для этого местах, разъясняют правила поведения в лесу и ответственность за их несоблюдение, раздают памятки.

С 1 мая на всей территории Подмосковья установлен особый противопожарный режим. Разведение костров в неустановленных местах и пал травы находится под полным запретом.

Большинство природных пожаров возникают по вине человека. Поэтому сегодня разводить костры и жарить шашлыки на территории подмосковных лесов можно только в специально отведенных для этого местах – так называемых «пикниковых зонах». Таких мест в Московской области 1350.

Что делать при лесном пожаре в Подмосковье>>