РИАМО - 8 июн. Из-за аномальной жары на улицах столицы работает весь автопарк спецтехники, которая поливает дорожное покрытие и орошает воздух, сообщил в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня и завтра синоптики пообещали в Москве жару до 33 градусов. Вся имеющаяся в городе техника выведена на улицы для полива дорог и аэрации воздуха», – сказал Бирюков.

Он напомнил, что в пик жары столичные дороги поливаются каждые два часа – поливомоечные машины направляют струи воды вверх.

Кроме того, Бирюков подчеркнул, что из-за жары коммунальные и дорожные службы города работают в особом режиме.

«Приняты все меры по дополнительному уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания москвичей и гостей города на улицах», – добавил Бирюков.

В субботу ожидается жаркая погода без осадков, днем воздух прогреется до плюс 31-33 градуса. В Московском регионе на 9 июня объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.