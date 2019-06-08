РИАМО - 8 июн. Два национальных образовательных центра с новейшими технологиями планируют создать в подмосковных городах Долгопрудный и Пущино, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов в ходе секции «Технологический рывок и компетенции XXI века: формирование экосистемы для обеспечения технологического рывка» на ПМЭФ-2019.

«Сейчас создаются национальные образовательные центры. Очень хорошая инициатива министерства науки. Мы планируем подаваться в такие инициативы – в Долгопрудном по искусственному интеллекту, в Пущине по биотехнологиям», – сказал Хромов.

Он отметил, что в подобных центрах планируют создавать и внедрять современные технологии.

«По Долгопрудному можем похвастаться работающей школой выпускников Физтеха, которая уже приносит деньги для новых стартапов Физтеха», – заключил Хромов.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области.