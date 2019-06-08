РИАМО - 8 июн. Систему дуального образования активно внедряют в подмосковных колледжах, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов в ходе секции «Технологический рывок и компетенции XXI века: формирование экосистемы для обеспечения технологического рывка» на ПМЭФ-2019.

«Мы в Подмосковье более пяти лет используем систему дуального образования для колледжей, когда обучающийся студент одновременно практикуется на предприятии, куда он придет (работать - ред.). Стараемся создать избыточное количество кадров», – сказал Хромов.

Он отметил, что работа по профориентации школьников и студентов ведется в регионе системно.

«То, что это делается на подмосковных предприятиях, нас очень радует», – заключил Хромов.

Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области.