РИАМО - 8 июн. В городском округе Домодедово девушка на иномарке врезалась в столб, обстоятельства случившегося выясняют, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«На улице Первомайской в подмосковном Домодедове девушка въехала в бетонный столб. ДТП обошлось без пострадавших», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

По данным СМИ, девушка села за руль Lexus, выжала газ, но не справилась с управлением. В результате ее автомобиль въехал в бетонный столб, отчего тот сломался и упал на припаркованную чужую машину.