РИАМО - 8 июн. В Московской области усилили контроль за соблюдением температурного режима в автобусах из-за установившейся в регионе жаркой погоды, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы «Мострансавто».

«Руководством предприятия усилен контроль за соблюдением температурного режима. Осуществляется ежедневный мониторинг и анализ обращений, поступающих от пассажиров по данной тематике. В случае подтверждения информации, изложенной в сообщении, технические службы предприятия предпринимают действия, направленные на устранение нарушения», – сказал собеседник агентства.

С водительским составом проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении температурного режима в салонах автобусов, добавил он.

Он также уточнил, что на сегодняшний день 94% линейных автобусов «Мострансавто» оснащены кондиционерами. Только 6% подвижного состава – это транспортные средства, в которых система кондиционирования не предусмотрена заводом-изготовителем.

«Следует отметить, что подвижной состав «Мострансавто» полностью обеспечен хладагентом (фреон – ред.) для заправки систем кондиционирования воздуха в летний период», – заявил собеседник агентства.

В субботу на территории Москвы и Подмосковья ожидается жаркая погода без осадков, днем воздух прогреется до плюс 31 градуса.

В Московском регионе на 9 июня объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.