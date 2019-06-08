РИАМО - 8 июн. Московским автомобилистам при недомогании не рекомендуется садиться за руль в жаркую погоду, также нужно пить больше воды и носить легкую одежду, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Сегодня ждем снова жарко. Забеспокоилось даже МЧС. В такое пекло, если чувствуете себя не очень, лучше не садиться за руль машины и мотоцикла, да и велосипеда тоже», – говорится в сообщении.

Рекомендуется пить побольше воды, носить легкую одежду светлых тонов, а также кепки или панамки.

В субботу ожидается жаркая погода без осадков, днем воздух прогреется до плюс 31 градуса. В Московском регионе на 9 июня объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.