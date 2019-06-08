РИАМО - 8 июн. Столичный главк МВД начал служебную проверку по факту публикации некачественной информации по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В ГУ МВД России по Москве назначено проведение служебной проверки по факту предоставления сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве некачественной информации для опубликования на официальном сайте столичного главка», – говорится в сообщении.

Ранее на официальном сайте столичной полиции были размещены девять фотографий с изображением наркотических средств. Как выяснилось позже, только одна из них была сделана во время обысков в квартире Голунова.

«Остальные фотографии, размещенные <…> на официальном сайте ГУ МВД России по Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный», – сообщалось на сайте ведомства.

Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве, при обыске у него нашли около 4 граммов метилэфедрона. В квартире были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств.

В официальном заявлении генерального директора «Медузы» Галины Тимченко и главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова утверждается, что Голунов невиновен и его преследуют из-за журналистской деятельности.