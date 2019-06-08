РИАМО - 8 июн. Раздача воды началась в субботу днем на 10 станциях Московского центрального кольца (МЦК) из-за аномальной жары, сообщается в Twitter-аккаунте столичного метро.

«Столбик термометра перевалил за 30. Внимательно следим за температурой в московском метро. Начали раздавать воду на станциях МЦК «Автозаводская», «Стрешнево», «Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Панфиловская», «Локомотив», «Андроновка» и «Зорге», – говорится в сообщении.

По стандартам, метрополитен должен раздавать воду, когда температура на станциях достигает 28 градусов и держится на этом уровне в течение полутора часов.

В субботу ожидается жаркая погода без осадков, днем воздух прогреется до плюс 31 градуса. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 25%.

В Московском регионе на 9 июня объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.

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