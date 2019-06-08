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, Николай Корешков
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском районе Подмосковья прошла церемония открытия второго Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского».Как провести лето в Подмосковье>>
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, Николай Корешков
Он объединил под своим крылом театры, режиссеров и актеров, убежденных в том, что «система Станиславского» и его наследие значимы для современного драматического искусства.
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, Николай Корешков
В этом году в честь 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина в рамках открытия фестиваля зрители увидели музыкально-драматический эскиз по мотивам повести великого классика «Капитанская дочка».
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, Николай Корешков
В показе приняли участие 65 музыкантов Губернаторского оркестра Московской области.
© РИАМО
, Николай Корешков
Режиссером спектакля стал художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.
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, Николай Корешков
Чтобы добиться максимального погружения в события – взятие крепости казаками Пугачева - к работе над показом привлекли конных каскадеров и профессиональных пиротехников.
© РИАМО
, Николай Корешков
Фестиваль «Фабрика Станиславского» - это мероприятие федерального масштаба, в рамках которого в Москве и Подмосковье пройдут показы 12 спектаклей театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Минусинска, Перми.
© РИАМО
, Николай Корешков
В его программу также вошла образовательная программа для студентов театральных вузов страны: тренинги, мастер-классы, лекции и семинары ведущих специалистов по истории русского театра.
© РИАМО
, Николай Корешков
Организаторами фестиваля выступают Московский губернский театр и фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова.
© РИАМО
, Николай Корешков
«Фабрика Станиславского» проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Московской области.
© РИАМО
, Николай Корешков
Второй Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» продлится до 16 июня.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» в Подмосковье
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: открытие фестиваля «Фабрика Станиславского» в Подмосковье
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