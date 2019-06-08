РИАМО - 8 июн. В Подмосковье и Москве на 9 июня объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это четвертый из пяти уровней опасности. Он обозначает опасную погоду, так как имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. На территории Подмосковья и Москвы данный уровень объявили на 32 часа из-за аномально высокой температуры и риска возникновения пожаров.

Такой же уровень опасности погоды объявили на территории Владимирской, Ивановской, Рязанской и Ярославской областей.

В Москве и Подмосковье в субботу ожидается жаркая погода без осадков, днем воздух прогреется до плюс 31 градуса. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 25%.

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