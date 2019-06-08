РИАМО - 8 июн. В подмосковном Пушкине в ходе дорожного конфликта неизвестный водитель выстрелил из травматического оружия в мужчину, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Между двумя мужчинами на Московском проспекте в Пушкине произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел из травматического оружия в своего оппонента», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что стрелявшийся скрылся, его разыскивают сотрудники полиции.

По данным СМИ, пострадавшим в инциденте оказался замначальника инспекции Контрольно-счетной палаты Москвы Андрей Тышко. По предварительной версии, чиновник сделал замечание на улице водителю машины, после чего тот достал травматический пистолет и выстрелил мужчине в ногу. Чиновника доставили в больницу.