РИАМО - 8 июн. Глава Солнечногорска Владимир Слепцов в субботу дал старт работе трудовых отрядов «Чистогорье», в настоящее время число участников отряда составляет порядка 300 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорска.

Участники трудовых отрядов будут принимать участие в благоустройстве муниципалитета, высадке зеленых насаждений, а также в организации и проведении молодежных мероприятий на территории всего округа.

«Тема летней занятости молодежи всегда актуальна, особенно в период летних школьных каникул. Трудовые отряды созданы для воспитания и организации временной занятости несовершеннолетних граждан Солнечногорска. Участники трудового отряда будут помогать коммунальным службам в благоустройстве территорий, организации и подготовке различных молодежных мероприятий», – сказал Слепцов.

В первую смену на работу вышли порядка 300 ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Численный состав одной трудовой бригады – от 7 до 13 человек.

Для работников установлена пятидневная рабочая неделя (20 часов - ред.) с 09:00 до 13:30 с перерывом на обед 30 минут с 11:30 до 12:00. Заработная плата за месяц работы составит 8100 рублей.