РИАМО - 8 июн. Более 100 тысяч квадратных метров индивидуального жилья (ИЖС) построили и ввели в эксплуатацию в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Всего в ТиНАО за 5 месяцев введено порядка 550 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 110 тысяч «квадратов» – индивидуального, это пятая часть», – сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, в будущем строительство ИЖС в новой Москве может достичь 25%.

«Значительная часть новых территорий пользуется большой популярностью для возведения индивидуального жилья. Более половины площади ТиНАО – это леса, но одновременно тут активно развивается дорожно-транспортная и социальная инфраструктура, что привлекает в новую Москву все больше людей», – подчеркнул Жидкин.

Он добавил, что мэр города Сергей Собянин поставил перед Стройкомплексом Москвы задачу развивать новые территории комплексно и с максимальным комфортом для жителей.

«Сегмент ИЖС полностью укладывается в данную концепцию», – заключил глава департамента.