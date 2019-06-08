РИАМО - 8 июн. В Мещанском районе столицы на Банном переулке в квартире жилого девятиэтажного дома произошло возгорание в прихожей, оно оперативно ликвидировано, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного главка МЧС России.

«На улице Банный переулок в квартире произошло возгорание в прихожей на площади 2 квадратных метра. Возгорание ликвидировано сразу по прибытию пожарных расчетов», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что эвакуация жильцов дома не потребовалась. В результате инцидента никто не пострадал.