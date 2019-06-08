РИАМО – 8 июн. Вице-премьер Юрий Борисов считает, что прекращать производство самолета Sukhoi Superjet 100, как и пересматривать весь проект, нет никакой необходимости, сообщает РИА Новости.

«Накал страстей после катастрофы (в аэропорту «Шереметьево» - ред.) спадает, разум берет свое. Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин. Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться. Выпуск самолета никаких оснований прекращать нет», – сказал Борисов журналистам на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

По его словам, на данный момент «нет никаких подтверждений, что авиакатастрофа в «Шереметьеве» произошла по вине самолета».

Причинами авиакатастрофы, отметил Борисов, стала «совокупность факторов, в том числе и человеческих». В то же время он заявил, что не хотел бы обвинять экипаж.

Борисов добавил, что самолет Sukhoi Superjet 100 во время катастрофы испытал перегрузки, на которые не был рассчитан.

Пятого мая при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 Москва – Мурманск. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, спаслись 37 человек. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин катастрофы специалисты называют техническую неисправность, низкую квалификацию экипажа и плохие погодные условия.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что производство самолетов Sukhoi Superjet 100 прекращать не планируется.

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