РИАМО - 8 июн. В Москву из Франции в июле доставят внутренние механизмы и конструкции органа для концертного зала в ландшафтном парке «Зарядье», говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В июле в Москву будет доставлена вся начинка для органа, благодаря которой этот музыкальный инструмент зазвучит. Далее специалисты приступят к монтажу внутренних конструкций, который продлится до конца лета», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в столицу привезут более 3,6 тысячи деревянных и металлических труб, мобильную и механическую консоли, системы воздуховодов и работы регистров, а также другие механизмы.

«Осенью начнется наладка и настройка органа», – добавил Хуснуллин.

Работы по монтажу фасада органа в концертном зале «Зарядье» завершили летом прошлого года.

«Создание парка «Зарядье» велось в сложных условиях исторического центра Москвы. Проектировщики и строители решили массу непростых инженерных задач, применяя сложные и оригинальные технологии, что было отмечено на мировом уровне: в марте этого года парк получил престижную премию MIPIM Awards на международной выставке во Франции», – напомнил Хуснуллин.

Парк «Зарядье» появился на месте бывшей гостиницы «Россия» в сентябре 2017 года. Концертный зал мирового уровня открыли в сентябре 2018 года. Это уникальное сооружение со сценой-трансформером, идеальной акустикой и высококачественными музыкальными инструментами.

Парк уже становился обладателем престижных международных наград. Так, в 2018 году «Зарядье» получило премию портала ArchDaily в номинации «Лучший проект в области общественных пространств». Также парк вышел в финал Всемирного фестиваля архитектуры и был в числе лучших мест мира по версии журнала Time.