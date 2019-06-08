РИАМО - 8 июн. Минувшей ночью в столичном районе Печатники зафиксировали превышение порога запаха сероводорода, сообщается на сайте «Мосэкомониторинга».

«С 09:00 может ощущаться запах. Критерий ВОЗ по опасности для здоровья не превышен», – говорится в сообщении.

Превышение фиксировалось до 04:00 субботы. Пиковое значение составило 0,0535 миллиграмма на кубометр на станции мониторинга «Гурьяново».

Сравнение по сероводороду проводится с уровнем, установленным в рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по качеству атмосферного воздуха для Европы, при котором могут наблюдаться первые признаки воздействия на здоровье (раздражение глаз).

Порог запаха сероводорода (концентрация, при которой начинает ощущаться запах), по данным ВОЗ, составляет 0,007 миллиграмма на кубометр. В Российской Федерации предельно допустимая максимально-разовая концентрация сероводорода в атмосферном воздухе (ПДКм.р.) установлена на уровне порога запаха и составляет 0,008 миллиграмма на кубометр.

Концентрация сероводорода в воздухе, при которой начинаются обратимые реакции у чувствительных групп населения, значительно выше порога запаха.