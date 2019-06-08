РИАМО – 8 июн. Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА, пишет в субботу газета «Известия».

Об этом заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в РФ Даниэль Серехидо.

«В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», – сказал Серехидо.

Ранее президент Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов. Предполагается, что с 2024 года в турнире останутся 32 клуба, но на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп, а на четыре – по восемь команд.

При этом только шесть первых команд из каждой группы будут сохранять места в ЛЧ на следующий сезон. То есть каждый год в лигу могут входить только восемь новых команд.

Лига чемпионов – ежегодный международный турнир среди футбольных клубов высших дивизионов в Европе.