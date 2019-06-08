РИАМО - 8 июн. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту убийства неизвестными 34-летнего мужчины на юго-западе Москвы, сообщается на сайте столичного ГСУ Следственного комитета РФ.

В ночь с 7 на 8 июня вблизи пруда на территории парка по улице Южнобутовская обнаружили тело мужчины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «ж, и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений)», – говорится в сообщении.

Следствие в настоящий момент устанавливает причастных к преступлению лиц.