РИАМО - 8 июн. Самыми востребованными пунктами велопроката, которые открылись в этом сезоне, стали станции аренды в столичных районах Марьино, Братеево и Западное Дегунино, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Рейтинг возглавил пункт проката рядом с домом 33 в Батайском проезде. Установить эту станцию нас попросили жители Марьина, теперь они активно ею пользуются. В среднем здесь совершают 46 поездок в день. Мы открыты для новых предложений и будем расширять сеть велопроката. Через несколько лет она покроет всю территорию внутри МКАД», – сообщил представитель пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Следующим по популярности стал велопрокат в районе Братеево, возле станции метро «Алма-Атинская». Обычно этим пунктом пользуются около 35 раз в день. Замыкает тройку лидеров пункт проката рядом со станцией метро «Верхние Лихоборы» в районе Западное Дегунино. В среднем здесь берут велосипеды 25 раз за день.

Рядом с тремя этими станциями велопроката находится множество жилых кварталов. Горожане могут взять велосипед, чтобы доехать, например, до дома или парков и скверов. А жителям района Западное Дегунино удобно добираться на велосипедах от метро до станций Московского центрального кольца Лихоборы и Окружная.

Также популярностью пользуются пункты аренды возле станции метро «Бибирево» в Алтуфьевском районе и около железнодорожной платформы Матвеевская в Очаково-Матвеевском.

Официальное открытие велосезона состоялось в Москве 25 апреля. По всему городу вновь заработали точки велопроката. В этом году планируется открыть 100 новых велостанций и пополнить парк на тысячу велосипедов. 55 новых пунктов появятся в районах, где раньше сервиса не было, 45 – в районах, где станции уже есть.

Городской велопрокат «Велобайк» был открыт правительством Москвы в 2013 году. Он начинался с 550 велосипедов и 79 станций. Сегодня столичный сервис аренды двухколесного транспорта – один из крупнейших в мире. Он также находится в лидерах по темпам роста числа поездок.

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