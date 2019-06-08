РИАМО - 8 июн. Павильоны «Здоровая Москва» открылись еще в семи городских парках, специалисты принимают всех желающих ежедневно с 08:00 до 22:00, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За несколько первых дней работы обследования прошли уже порядка полутора тысяч человек. Мы открыли еще семь павильонов «Здоровая Москва», где каждый москвич сможет пройти обследования первого этапа диспансеризации. Всего в городе их будет более 40», – сказал министр правительства Москвы, руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Павильоны открылись в «Сокольниках», «Коломенском», сквере по Олонецкому проезду. Также пройти комплексный осмотр можно в Таганском, Измайловском, Гончаровском и Лианозовском парках.

Прием москвичей ведут врачи отделений медицинской профилактики детских и взрослых поликлиник департамента здравоохранения. Специалисты работают с 08:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

Обследование включает измерение артериального давления, ЭКГ, анализы крови и другие исследования. Все павильоны оснащены современным медоборудованием.