РИАМО - 8 июн. На юго-востоке Москвы в районе Нижегородский трое неизвестных на автомобиле Audi Q7 наехали на четырех пешеходов, после чего отобрали у них сумку с крупной суммой наличных денег, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

Разбойное нападение произошло 7 июня в 21:25 на улице Скотопрогонная у дома №35.

«У дома по указанному адресу трое неизвестных на автомашине Audi Q7 совершили наезд на четырех граждан. После этого, угрожая баллончиком с неизвестной жидкостью, из неустановленного оружия произвели выстрелы в сторону данных лиц и открыто похитили сумку, в которой находились денежные средства в сумме около 12 миллионов рублей», – сказал собеседник агентства.

Пострадавших от выстрелов нет, одного из мужчин доставили в больницу, добавил он.

Злоумышленники скрылись с места преступления, их поиски продолжаются. Идет доследственная проверка.