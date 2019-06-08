РИАМО - 8 июн. Правоохранители задержали еще одного участника массовой драки в подмосковном Красногорске, в результате которой был убит бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин, сообщается на сайте Следственного комитета.

«В кратчайшие сроки установлены все без исключения участники конфликта возле одного из кафе в Красногорске. Следствием задержан восьмой подозреваемый. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения», – говорится в сообщении.

Семеро из ранее задержанных фигурантов уголовного дела уже заключены под стражу. Одному из них вменяется убийство (105 УК РФ), остальным – хулиганство (213 УК РФ). Другие соучастники объявлены в розыск.

«Российские следователи также взаимодействуют с компетентными органами Армении, которые подтвердили намерение оказать необходимую помощь», – отмечается в материале.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой зарезали 24-летнего Никиту Белянкина, попытавшегося разнять участников конфликта.

Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и участвовал в боевых действиях в Сирии. СК возбудил дело об убийстве, причинении телесных повреждений и хулиганстве, которое расследует Главное следственное управление ведомства.