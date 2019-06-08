РИАМО - 8 июн. В городском округе Сергиев-Посад произошел обрыв контактного провода на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) на перегоне Хотьково – Софрино, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

7 июня в 16:45 от дежурного ЕДДС городского округа Сергиев-Посад в ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обрыве контактного провода на участке железной дороги по адресу: городской округ Сергиев-Посад, перегон Хотьково – Софрино Ярославского направления.

«Произошел обрыв контактного провода в районе 52-го километра Ярославского направления. К электропоезду направлены два БСМП, от Хотьковского «Водоканала» цистерна с питьевой водой. Силами оперативной группы Сергиево-Посадского МПСГ доставлено 100 литров бутилированной воды», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что была задержка одного электропоезда в сторону Москвы. В 17:50 контактный провод восстановлен. В 18:00 восстановлено движение поездов.