РИАМО - 8 июн. В Москве и Подмосковье в субботу ожидается жаркая погода без осадков, днем воздух прогреется до плюс 31 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Обширный антициклон продолжит определять погоду в субботний день в Москве и Подмосковье. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7-8 градусов. При переменной облачности осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице раскалится до 29-31, по области 26-31 градуса», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 25%.

«В столице и области на фоне повышенного атмосферного давления сохранится аномально жаркая погода. В этот день повышается риск обострения и ухудшения самочувствия лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, плохо переносят такую погоду люди с эндокринной патологией (сахарный диабет, болезни щитовидной железы, диабетические ангиопатии, ожирение) и с периферическими нарушениями кровообращения», – отмечается в материале.

Первое средство от летнего зноя – контрастный душ, который можно принимать утром и вечером, обильное питье – до 1,5-2 литров (если нет противопоказаний) простой воды, а также травяные и зеленые чаи.

«Длительное пребывание на солнце может приводить к разрушению клеток кожи, провоцировать рост злокачественных клеток, особенно при наличии пигментных пятен или родинок, развитие солнечных ожогов или отодерматозов, а при заболеваниях щитовидной железы лучше отказаться от пребывания на солнце», – добавляют специалисты.

Кроме того, для практически здоровых людей солнце и солнечные ванны являются профилактическим и закаливающим фактором, благотворно влияющим на психоэмоциональное состояние, нормализующий нервную систему. Наиболее благоприятным временем для солнечных процедур являются утренние часы – до 12 и после 16 часов.