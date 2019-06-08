РИАМО - 8 июн. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с субботы запускает летние экскурсии из столицы в города Московской, Рязанской и Тульской областей, участники туров поедут в путешествие на экспрессах, которые обслуживают действующие маршруты на Московской железной дороге, у всех пассажиров будут свои места в поезде, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Поездки будут длиться один или два дня в зависимости от выбранной программы. В стоимость тура входят билеты на поезд и в музеи, трансфер и питание, а если поездка двухдневная, то и проживание в отеле. От пригородной станции до местных достопримечательностей и обратно путешественников будет доставлять современный комфортный автобус. Также возможны пешие прогулки в сопровождении гида.

«В теплое время года люди чаще выезжают в другие города и области, чтобы прогуляться по живописным местам и посмотреть достопримечательности. Для всех желающих мы организовали более 20 экскурсий под общим названием «Цвет настроения — лето». Например, на электричках можно будет отправиться посмотреть на альпака на подмосковной ферме или присоединиться к гастрономическому туру в Коломну и Тулу», — сказал представитель пресс-службы ЦППК.

Также, например, поездка в Серпухов начнется с посещения одной из самых древних достопримечательностей города — Серпуховского кремля, построенного в 1556 году. Далее на автобусе путешественники доедут до хаски-парка, который находится неподалеку от Серпухова, в деревне Прилуки. Там можно поиграть с собаками и узнать о том, как появилась такая порода. Затем экскурсантов отвезут на ферму с альпака в Серпухове.

На экскурсии «Тула. Две цитадели» предлагают познакомиться с историей оружейной столицы России. Изготавливать оружие в Туле начали в XVI веке. В 1712 году по указу Петра I в этом городе основали первый в стране государственный оружейный завод. Тульское оружие стали продавать по всей России. На экскурсии также можно будет увидеть построенный в 1521 году Тульский кремль.

Центральная пригородная пассажирская компания регулярно организует туры на электричках по городам Подмосковья. Например, в новогодние праздники можно было отправиться в экскурсию на «Зимних экспрессах». Составы перевозили