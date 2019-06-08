РИАМО – 8 июн. В конькобежном центре «Коломна» в субботу пройдет спартакиада пенсионеров Московской области, пожилых участников ждут дартс, плавание, пулевая стрельба, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«В соревнованиях примут участие более 400 представителей всех муниципальных образований Московской области», – отмечается в сообщении.

Организаторы мероприятия: министерство физической культуры и спорта Подмосковья, министерство социального развития региона, Московская областная общественная благотворительная организация «Союз пенсионеров Подмосковья», администрация Коломенского городского округа.

«В программе спартакиады – комбинированная эстафета, бег, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, шахматы, а также гимнастика и дартс. Соревнования пройдут в личном, командном и общекомандном зачете. В составе каждой команды – четверо мужчин 60 лет и старше, четыре женщины 55 лет и старше, а также один представитель команды», – уточняется в материале.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Подмосковья для участия в финале всероссийских соревнованиях пенсионеров, который пройдет в Уфе 23-27 августа.