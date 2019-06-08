РИАМО - 8 июн. В субботу в подмосковном Воскресенске отметят 90-летие муниципалитета и День города, наиболее масштабные мероприятия пройдут в центральной части города, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«В Воскресенске ведется активная работа по подготовке празднования 90-летия муниципалитета и Дня города Воскресенска. Более 100 разнообразных по форме и объему мероприятий пройдут на различных площадках города и округа», — говорится в сообщении.

В рамках празднования пройдут различные мероприятия – от мастер-классов и развлекательных программ до массовых народных гуляний и праздничных концертов со звездами эстрады. Наиболее масштабными станут мероприятия 8 июня в центральной части города. Праздничные площадки расположены в шаговой друг от друга доступности, и каждая из них будет по-своему уникальна и интересна для различных категорий граждан.

СТАДИОН «ХИМИК»

Цикл праздничных мероприятий открывают спортивные соревнования на стадионе «Химик». С 10:00 до 16:00 там пройдут чемпионат Московской области по футболу среди мужских команд и муниципальный турнир по стритболу.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА «ПОДМОСКОВЬЕ»

«Детей, подростков и молодежь, любящих активный отдых, увлекающихся спортом и творчеством, мы приглашаем в этот день на площадь у Ледового дворца спорта «Подмосковье». С 11:00 до 15:00 на площади у фонтана будут работать игровые площадки для детей с интерактивными программами и мастер-классами. Также запланированы катание на электрокарах, продажа сладостей и сувениров, аквагрим, тантамарески, буккросинг и многое другое. В это же время на сцене возле Дворца состоится праздничный концерт детских творческих коллективов учреждений культуры со всего округа», — добавляется в сообщении.

С 14:00 до 18:00 на площадке для метания копья у ЛДС «Подмосковья» будет работать спортивно-развлекательная площадка для молодежи. Любой желающий сможет проверить свои силы, ловкость и выносливость на спортивно-игровых комплексах: «Скалодром», «Гравитация», «Аэротруба».

В 15:00 на сцене состоится открытый фестиваль уличных танцев «Танцуй», объединяющий уличные и современные направления в области хореографии. В прошлом году фестиваль прошел впервые, собрал большое количество участников из самых разных муниципалитетов области и вызвал неподдельный интерес у зрителей. В этом году также запланировано участие различных коллективов Московской и Тульской областей. Всех будут ждать качественный звук и музыка, яркие выступления участников и баттлы разных стилей, а также мастер-классы от профессионального жюри.

ДВОРЕЦ ВОДНОГО СПОРТА «ДЕЛЬФИН»

Для тихого и спокойного отдыха всех гостей праздника пригласят на ретро-площадку, которая будет работать с 13:00 до 18:00 у Дворца водного спорта «Дельфин». В программе: ретро-концерт от участников творческих коллективов Воскресенска, выступление эстрадно-духового оркестра, выставки об истории муниципалитета, мастер-классы, турниры по шахматам, стихи воскресенских поэтов ЛИТО «Радуга», разучивание танцев «Фокстрот», «Кадриль», «Барыня», «Вальс», песни под баян и многое другое.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «УСАДЬБА КРИВЯКИНО»

«Восьмого июня в Воскресенске впервые пройдет театральный фестиваль «Точка кипения». С 12:00 до 18:00 на приусадебной территории МУ «Культурный центр «Усадьба Кривякино» состоится фестиваль профессиональных театральных коллективов из Москвы и Московской области. Программа фестиваля будет насыщена интересными спектаклями, мастер-классами и интерактивными программами для всех», — добавляется в сообщении.

УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ

Еще одно новшество ждет жителей Воскресенска на празднике. В этот день улица Октябрьская превратится в так называемый «Воскресенский Арбат». С 11:00 до 16:00 вдоль всей улицы будут расположены презентационные площадки предприятий и учреждений Воскресенска, на которых они представят выставку своих услуг и продукции.

По улице будут курсировать мимы и ходулисты. На отдельных площадках будут художники-шаржисты, мастер-классы, фотозоны, торговые точки.

Артисты театра ростовых кукол «Софит» подготовили к празднику множество сюрпризов для жителей всех возрастных категорий. Будет интересно всем.

ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ ЛЕНИНА

Основной площадкой праздника в субботу традиционно станет площадь имени Ленина, где пройдут основные торжества. В целях подготовки площадки для праздника площадь Ленина, проезд к площади Ленина со стороны улицы Победы перекрыты с 6 по 9 июня. Водителей призвали отнестись с пониманием и выбирать пути объезда заранее.

В 12:00 на сцене состоится открытие праздника: торжественная часть с участием почетных гостей, чествование почетных граждан, праздничный концерт. Изюминкой открытия станет флешмоб с презентацией муниципалитета. Вдоль главной сцены пройдет театрализованная хореографическая композиция участников творческих коллективов учреждений культуры с показом городских и сельских поселений района.

И, конечно, основное крупномасштабное народное гуляние состоится вечером на Центральной площади.

ВЕЧЕРНИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

С 19:00 до 20:00 пройдет праздничный концерт творческих коллективов учреждений культуры муниципалитета. Солисты и коллективы представят свои лучшие и самые яркие концертные номера.

«С 20:00 до 21:00 выступит кавер-группа «Ракеты», которая исполняет свои версии популярных зарубежных и отечественных хитов, все песни - это уникальные аранжировки, созданные музыкантами группы. Они звучат оригинально и самобытно, вся программа исполняется в режиме «нон-стоп» и в стиле mush-up - то есть отдельные фрагменты известных композиций соединяются в аранжировке», — отмечается в сообщении.

С 21:00 до 21:45 хорошим подарком для молодой аудитории станет выступление популярного российского певца, актера и телеведущего Влада Соколовского.

Хедлайнером мероприятия станет народный артист Российской Федерации Олег Газманов. С 22:00 он будет исполнять своилучшие хиты разных лет.

Прекрасным завершением праздника станет красочный фейерверк.