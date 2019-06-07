РИАМО - 7 июн. Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись в Дмитровском округе Подмосковья, мотоциклист погиб, водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 19:05 на третьем километре дороги А-108 в Дмитровском городском округе произошло попутное столкновение двух транспортных средств - мотоцикла и легкового автомобиля. Погиб мотоциклист», — говорится в сообщении.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения.

В 2018 году смертность от дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения от ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе намерены снизить показатель смертности на дорогах в четыре раза.