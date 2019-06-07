РИАМО - 7 июн. Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись в Дмитровском округе Подмосковья, мотоциклист погиб, водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения.
В 2018 году смертность от дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения от ДТП.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе намерены снизить показатель смертности на дорогах в четыре раза.
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