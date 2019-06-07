РИАМО - 7 июн. В результате опрокидывания машины в кювет на участке трассы ММК – Аниково – Агафоново – Кубинка погиб водитель автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 18:00 на 19 километре дороги ММК - Аниково - Агафоново - Кубинка автомобиль съехал в кювет. В результате происшествия водитель погиб», - отмечается в материале.

Министерство призывает быть внимательными на дорогах и соблюдать правила.

В 2018 году смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения в ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе намерены снизить показатель смертности на дорогах в четыре раза.