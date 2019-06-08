РИАМО - 8 июн. Депутаты Мосгордумы, студенческие объединения, молодежные палаты совместно с инспекторами полиции в субботу проведут шашлычные рейды на территории 12 парковых зон отдыха столицы.

Рейды пройдут на таких территориях, как: Москворецкий парк, Тушинский парк, «Покровское-Стрешнево», «Кузьминки-Люблино», долина реки Сетуни, Зеленоградский административный округ, «Тропарево», «Битцевский лес», «Измайлово» и Косинский, «Царицыно» и «Сокольники».

В рамках акции всем посетителям парковых территорий будут выдавать буклет, в котором будет указано, где можно устроить пикник и пожарить шашлыки. Также в буклете будут указаны основные правонарушения и размеры штрафов.