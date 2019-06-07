РИАМО – 7 июн. Суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте 47-летнего гражданина Республики Узбекистан Кахрамона Насердинова, обвиняемого в изнасиловании 11-летней девочки, и отправил его за решетку как минимум на два месяца, сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в подмосковном городе Лыткарино. Несколько месяцев педофил насиловал подругу своей дочери. В итоге школьница забеременела. Уже в начале сентября она станет мамой. Свою вину извращенец полностью признал.

«Суд учел доводы обвинения и принял решение об аресте сроком на два месяца», - сказала представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Педофилу грозит до 15 лет лишения свободы. О беременности школьницы стало известно только 6 июня. Девочка с рождения страдает легкой формой умственной отсталости. Она посещала коррекционную школу. Известно, что с насильником девочка жила в соседнем доме. Школьница дружила с его дочкой.

О беременности 11-летней девочки из Лыткарина пока знают самые близкие. Мама девочки по понятным причинам пытается скрыть случившееся от друзей и одноклассников ученицы 4 класса.