РИАМО - 7 июн. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве приняли к летней эксплуатации уже семь зон отдыха с купанием из 11 существующих, кроме того, в столице работают 48 территорий отдыха без купания, сообщается на сайте ведомства.

На территории Москвы находятся 11 зон отдыха с купанием (из них одна – Большой Садовый пруд - на надзоре ФМБА), две – на реконструкции (Большой городской пруд (ЗелАО), пляжный комплекс «Бич Клаб» (САО)) и 48 зон отдыха без купания, из них пять в настоящее время находятся на реконструкции (Люблинские (Верхний и Нижний) пруды, Джамгаровский пруд, Долгие пруды №1,2 (СВАО), парк «Дружба» (САО), Черкизовский пруд (ВАО)).

«В настоящее время приняты к летней эксплуатации и осуществляется надзор за семью зонами отдыха с купанием: пляж «Левобережный», «Мещерское», озеро Черное, озеро Школьное, Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Тропарево», - говорится в материале.

В зонах отдыха, принятых в эксплуатацию, вода водоемов и песок на пляжах отвечают санитарным требованиям, проведены акарицидные обработки на прилегающей территории, сотрудники прошли необходимые медицинские осмотры, организован производственный контроль за безопасностью воды и песка. Проводятся мониторинговые обследования зон отдыха и контроль качества воды купальных зон.

Из 43 зон отдыха без купания в настоящее время принята 41.

Контроль за зонами отдыха будет продолжаться в течение всего летнего сезона.