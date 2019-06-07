РИАМО - 7 июн. Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области первым в стране начало применять виртуальную аутопсию в работе, эта методика заключает в себе сочетание традиционных методов патологоанатомической экспертизы с применением КТ и МРТ-исследований всего тела, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Компьютерную томографию используют как дополнение к традиционному судебно-медицинскому исследованию с последующим тщательным сравнением.

«Данная методика применяется для визуализации, в том числе объемной, что дает возможность идентифицировать орудия полученных травм, восстановить обстоятельства происшествия. Значительным преимуществом данного исследования является его оперативность - правоохранительные органы могут получить необходимую информацию очень быстро, что крайне важно при проведении неотложных следственных действий», - говорится в материале.

На протяжении двух последних десятилетий в Европе, США, Израиле и Австралии посмертная визуализация успешно практикуется как метод, подтвердивший свою ценность за высокий уровень доказательности в случаях различных видов наступления смерти.

С начала применения данной методики эксперты бюро СМЭ Московской области выполнили уже более 40 виртуальных аутопсий.