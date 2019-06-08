РИАМО - 8 июн. На выходные дни приостановлено движение поездов на участке Филевской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская», говорится в сообщении пресс-службы подземки.

«Временные ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции наземного участка. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 10 июня, в 05:30», - говорится в сообщении.

Восьмого и 9 июня для пассажиров закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Станция «Киевская» Филевской линии открыта: пассажиры смогут доехать от нее до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку с нее на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии.

Станция «Кунцевская» в эти выходные работает только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

На время закрытия наземного участка Филевской линии станции «Киевская» и «Кунцевская» свяжут компенсационные автобусы КМ1 – они будут следовать с промежуточными остановками у станций метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 05:00 до 02:00.

На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

Из-за реконструкции Филевской линии на западе столицы ограничили движение. Обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Правый поворот с Большой Дорогомиловской улицы на площадь Киевского вокзала запрещен.

Ограничения движения будут действовать до 10 июня 2019 года.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Кроме того, для приоритетного движения городского транспорта введен запрет на остановку-стоянку на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко). Изменения затронули и участок улицы Барклая (от улицы Большая Филевская до улицы Сеславинская). Ограничения также действуют на набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар) и разворотной площадке в районе дома 2, корпус 1, по улице Новозаводская.

Филевская линия — одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. Сегодня для пассажиров открыты все семь станций наземного участка. Ремонт в пассажирской зоне станций «Багратионовская» и «Филевский парк» близится к завершению.