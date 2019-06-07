РИАМО - 7 июн. Включение подмосковного Солнечногорска в проект «Государева дорога» позволит привлечь в округ большее количество туристов, в муниципалитете расположен легендарный Путевой дворец, упоминание о котором датируется первой половиной XIX века, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорска.

В ходе ПМЭФ-2019 губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в присутствии вице-премьера РФ Ольги Голодец подписали соглашение о сотрудничестве в развитии межрегионального проекта «Государева дорога».

«Уверен, что данный проект значительно повысит привлекательность Солнечногорья для большого числа туристов. У жителей и гостей муниципалитета появится потрясающая возможность посетить знаменитые исторические места и осмотреть наши достопримечательности», — сказал глава Солнечногорска Владимир Слепцов.

Он добавил, что на территории округа расположен легендарный Путевой дворец, упоминание о котором датируется первой половиной XIX века.

Проект, реализуемый при поддержке Ростуризма, предполагает объединение к 2020 году в маршрут «Государева дорога» туристических объектов в районе трасс М-10 и М-11 (Москва-Санкт-Петербург).