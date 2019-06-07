РИАМО - 7 июн. В создание гостинично-оздоровительного комплекса на 68 номеров в Богородском городском округе планируют вложить 2,3 миллиарда рублей инвестиций, что позволить создать в муниципалитете не менее 549 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Комплекс будет построен на земельном участке площадью 11 гектаров.

«Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта в рамках Петербургского международного экономического форума подписано между министром инвестиций и инноваций Московской области Михаилом Аном со стороны правительства региона и представителем компании «Гелиопарк Девелопмент» Александром Гусаковым», - говорится в материале.

Как отметил Ан, соглашение предусматривает сотрудничество в формировании на территории Московской области благоприятного инвестиционного климата и условий по созданию новых рабочих мест, внедрению новых технологий, обеспечению роста налоговых поступлений в бюджет региона.

Правительство области будет оказывать консультационную и методическую помощь в реализации проекта.

Ан также добавил, что ожидаемые налоговые отчисления в бюджет Московской области от реализации проекта составят около 220 миллионов рублей за десять лет.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.