РИАМО - 7 июн. Ремонт 43 дорог общей протяженностью 84 километра запланировали в рамках программы ремонта муниципальных дорог в городском округе Истра на 2019 год, половину из них приведут в порядок в результате голосования жителей на портале «Добродел», говорится в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего из бюджета Московской области в городском округе Истра на реализацию комплексной программы выделено свыше 780 миллионов рублей, более 545 миллионов – на дорожный ремонт», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В этом году в Истре проведут комплекс мероприятий по ремонту и благоустройству улично-дорожной сети. Дорожное покрытие заменят на 23 муниципальных и 20 региональных дорогах, также в округе отремонтируют территории трех медицинских учреждений, обустроят 7 автомобильных дорог регионального значения в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Ремонтные работы начали на муниципальных дорогах в деревне Меры и по улице 2-ая Железнодорожная в селе Новопетровское. Всего отремонтируют 23 участка длиной свыше 15 километров, из них 15 дорог выбрали жители на портале «Добродел» путем голосования.

В городе Дедовск дорожное покрытие заменят на улице 2-я Волоколамская, ведущей к школе №3, на улице Московская, ведущей к церкви Воскресения. Также в Дедовске отремонтируют дорогу от школы-интерната до детского оздоровительного центра «Лесная поляна».

Согласно программе ремонта региональных дорог, асфальтобетонное покрытие заменят на 20 дорогах длиной более 68 километров – пять дорог выбрали жители на «Доброделе». В настоящий момент отремонтированы четыре участка, в том числе Волоколамское шоссе – дом отдыха Чехова – Крючково с 0 по 3,54 километр, Волоколамское шоссе – центральная усадьба Рубцово с 0 по 1,82 километр.

Укладка дорожного покрытия продолжается на четырех дорогах: улица Урицкого в городе Истра, ММК – Рычково – Истра с 0,2 по 4 километр, а также на двух участках ММК – Павловская Слобода – Нахабино с 7,5 по 9,7 километр и с 9,8 по 12, 2 километр. Всего в 2019 году отремонтируют порядка 18% от общего объёма региональной сети автодорог.

В округе отремонтируют территории трех медицинских учреждений: Истринской районной клинической больницы по улице Урицкого, туберкулезного диспансера в деревне Талицы, Дедовской городской больницы имени Святослава Чувашева и детской поликлиники по улице Больничная.