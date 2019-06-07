РИАМО – 7 июн. С 20 по 26 августа в Судаке в Крыму пройдет фестиваль «Таврида – АРТ», для зрителей подготовлена концертная программа с участием ведущих российских и мировых артистов, разнообразные дневные активности, «фестиваль фестивалей», световое шоу, сообщается на сайте фестиваля.

«Таврида — АРТ» — первый фестиваль творческих сообществ в России. Его идея родилась среди молодых деятелей культуры и искусств — выпускников форума «Таврида». По задумке авторов, «Таврида — АРТ» должна стать вторым домом для людей, которые не представляют свою жизнь без искусства», — говорится в сообщении.

Участников фестиваля ждут ежедневные кастинги, грантовый конкурс для творческих проектов, знакомство с единомышленниками, обмен идеями, творческие коллаборации и создание коллективных арт-манифестов. Для этого на фестивале будут работать восемь уникальных «арт-кварталов», отличающихся по видам искусств, в которых будут жить молодые творцы.

«Для зрителей приготовлена концертная программа с участием ведущих российских и мировых артистов, разнообразные дневные активности, «фестиваль фестивалей», световое шоу, фейерверки и многое другое», — добавляется в сообщении.

Фестиваль проводится на территории форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в «Солнечной долине» Республики Крым.

Перед фестивалем пройдет конкурс арт-объектов. Лучшую пятерку инсталляций выберут жюри и участники форума и фестиваля «Таврида – АРТ». Принять участие в отборе смогут дизайнеры, художники, архитекторы – авторы реализованных арт-объектов со всего мира. 15 июля станут известны победители, чьи арт-объекты появятся на официальном открытии фестиваля «Таврида – АРТ» 23 августа.