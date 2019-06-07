РИАМО – 7 июн. Семья продюсера Бари Алибасова собирается подавать в суд на производителя чистящего средства «Крот», так как упаковка очень похожа на питьевой йогурт, из-за чего и мог пострадать артист, сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанин.

Четвертого июня Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб. Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с сильнейшим ожогом пищевода. Состояние артиста оценивали как тяжелое.

«Речь идет не о путанице с лимонадом, а именно с питьевым йогуртом. Во-первых, претензии к упаковке – очень похожа на пищевую, яркая и так далее. Вторая претензия – открывашка не имеет какой-то дополнительной системы безопасности, как это бывает на многих опасных химикатах. Получается, что любой ребенок может легко добраться до содержимого», — сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Горжанин.

Он добавил, что у средства также нет резкого запаха – бензина или ацетона, благодаря которому можно понять, что жидкость является химическим средством.

«Вот эта совокупность факторов сыграла на то, что любой человек, не только Бари Алибасов, у которого необязательно там сильное или слабое зрение, а вообще просто немного хуже видит, он может перепутать это с питьевым йогуртом, в частности.

Дело в том, что часто такие химикаты используются как раз для прочистки раковин именно на кухне. Что в принципе и произошло с Бари Алибасовым», — отметил Горжанин.

Ранее супруга продюсера Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, что ее муж находится в состоянии медикаментозного сна.