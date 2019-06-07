РИАМО - 7 июн. В столице 8 июня ожидается сильная жара, горожан призвали избегать перегрева на солнце, надевать одежду светлых тонов и головные уборы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 8 июня местами по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 31-33 градуса», — говорится в сообщении.

В связи с этим рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

Москвичей призвали быть внимательными и осторожными.

Ранее синоптики сообщали, что в выходные температура в столице может побить рекордные значения.