РИАМО - 7 июн. Участники и гости Петербургского международного экономического форума за два дня съели 110 килограммов подмосковного сыра, особой популярностью пользовался Истринский твердый сыр, сообщил председатель союза сыроваров России Олег Сирота.

На стенде региона на ПМЭФ-2019 фермеры более 20 хозяйств Московской области представили свои товары.

«Мы за два дня Петербургского форума накормили гостей и участников в количестве 10 тысяч человек, которые съели 110 килограммов сыра. Мы переживали, что не хватит, последнее по щепотке выдавали», - сказал Сирота журналистам.

Он отметил, что особой популярностью пользовался Истринский твердый сыр.

При этом среди дегустаторов – зампред правительства РФ Виталий Мутко, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, глава Минстроя России Владимир Якушев, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 8 июня. Ключевой темой форума в этом году является формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 принимает делегация Московской области. Всего регион планирует подписать на форуме более 30 соглашений, реализация которых предполагает создание около 18 тысяч новых рабочих мест. Всего с 2014 года правительством Московской области на ПМЭФ подписаны 59 соглашений, 39 из них – инвестиционные.