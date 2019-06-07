РИАМО - 7 июн. В новой Москве отменили левый поворот при выезде из деревни Анкудиново на автомобильную дорогу Киевское шоссе-Боровское шоссе, а для тех водителей, которым он нужен, предложили альтернативный вариант проезда, говорится в сообщении информационного центра организации дорожного движения.

«На участке дороги в деревне Анкудиново всего по одной полосе для движения в каждом направлении. Большинство людей ездят по участку в направлении Киевского шоссе. При этом есть автомобили, которые хотят повернуть на перекрестке налево, вынуждают всех ждать, создавая затруднения», — говорится в сообщении.

В сообщении добавляется, что отмена поворота улучшит дорожную на данном участке и водители станут быстрее проезжать перекресток.

Проехать в сторону Боровского шоссе можно через разворот на клеверной развязке на Киевском шоссе, он расположен менее чем в одном километре от указанного поворота.